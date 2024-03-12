Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Başakşehir, Portekizli genç futbolcu Matchoi Djalo'yu transfer etti

Ajans Haberleri
  • 12.03.2024 17:18
  • Giriş: 12.03.2024 17:18
  • Güncelleme: 12.03.2024 17:18
Kaynak: AA
Başakşehir, Portekizli genç futbolcu Matchoi Djalo'yu transfer etti

Süper Lig takımlarından Başakşehir, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun transfer edildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Portekiz İkinci Futbol Ligi takımlarından Paços Ferreira'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

Açıklamada, "Matchoi Djalo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gine-Bissau asıllı futbolcu, Portekiz 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor. Djalo, bu sezon Paços Ferreira formasıyla 25 resmi maça çıkıp 5 kez gol sevinci yaşadı.

BirGün'e Abone Ol