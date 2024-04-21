Başakşehir-Rizespor maçından notlar

Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan Pendikspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Çağdaş Atan, Leo Dubois, Oliver Kemen ve Davidson'un yerine Ousseynou Ba, Josef De Souza ve Krzysztof Piatek'e ilk 11'de şans verdi.

Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ba, De Souza, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas, Joao Figueiredo ve Piatek ilk 11'iyle çıktı.

RAMS Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Philippe Keny, Lucas Lima, Davidson, Hamza Güreler, Onur Ergün, Dubois, Oliver Kemen, Emirhan İlkhan ve Danijel Aleksic yer aldı.

Serdar Gürler, Mehdi Abeid ve Mahmut Tekdemir ise maç kadrosunda yer almadı.