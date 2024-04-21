Başakşehir-Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, ilk yarıda çok tutuk bir futbol ortaya koyduklarını ikinci yarıdaki çabalarının da puan için yeterli olmadığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Palut, "Çok önemli bir maçtı. Puan tablosuna baktığınızda altlı üstlü rakibimize karşı oynadık. Tabloya bakınca maçın önemini anlatmaya yeter. Başakşehir'i incelediğimizde hücum yerleşim opsiyonları olan, 11'inde değişiklikleri rahat yapabilen ve rakibi rotasyonla savunmaya çalışan bir takım görüntüsü vardı. Buna göre önlemimizi aldık. Top bize geçtiğinde oyun düşüncemiz de hazırdı. Maça son derece tutuk başladık, Başakşehir'in baskısından olsaydı belki kabul edebilirdim ama gereksiz panik yapıp, sahada top bizdeyken organize olamadık. Çok kötü bir gol yedik. İlk yarının geri kalan kısmında yavaş yavaş dengelemeye başladık. Başakşehir'e de Piatek'in zor pozisyonu dışında fırsat vermedik." ifadelerini kullandı.