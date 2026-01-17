Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

49. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Selke'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.

56. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Çağtay Kurukalıp'ın sağdan kullandığı kornerde Opoku'nun kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışında Barış Kalaycı'nın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Pozisyonun devamında Kranevitter'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta Muhammed, bu kez iki hamlede topun sahibi oldu.

61. dakikada Brnic'in soldan ortasında Selke'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, beraberliği sağladı. Barış Kalaycı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana, önce Operi sonra da Opoku'yu geçti. Fildişi Sahilli oyuncu, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in solundan filelere gönderdi: 1-1.

78. dakikada Harit'in ara pasında Ömer Ali, sağdan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Shomurodov'un ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'den döndü. Özbek oyuncunun altıpasın solunda tamamlamak istediği meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

87. dakikada Başakşehir, ikinci golü buldu. Brnic'in soldan ortasında Balkovec'in uzaklaştırdığı top, ceza yayının sağında Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasına girip iki futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra penaltı noktası civarında sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.