Başakşehir, Samsunspor maçına hazır

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. Rondo ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 13.30'da başlayacak.