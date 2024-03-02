Başakşehir, Samsunspor maçına hazır
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. Rondo ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 13.30'da başlayacak.