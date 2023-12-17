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Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 18:51
  • Giriş: 17.12.2023 18:51
  • Güncelleme: 17.12.2023 18:52
Kaynak: AA
Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

 Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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