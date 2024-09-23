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Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 23.09.2024 20:45
  • Giriş: 23.09.2024 20:45
  • Güncelleme: 23.09.2024 20:45
Kaynak: AA
Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, sakatlık önleyici ısınmayla başladı.

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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