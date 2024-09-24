Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.