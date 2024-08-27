Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı ne zaman? Başakşehir Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçına geri sayım başladı. Avrupa kupalarında 56. maçına çıkacak olan Başakhir tüm hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ

Başakşehir, Avrupa'da daha önce oynadığı 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında altıncı sınavını verecek olan Başakşehir, Avrupa'da oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S ATHLETİC MAÇI HANGİ GÜN?

Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S ATHLETİC MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR TURU NASIL GEÇER

Başakşehir'e UEFA Konferans Ligi'nde gruplara çıkmak için tek gollü bir galibiyet yetecek. Beraberlik halinde maç uzatmalara gidecek.