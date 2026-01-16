Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 16.01.2026 12:36
  • Giriş: 16.01.2026 12:36
  • Güncelleme: 16.01.2026 12:36
Kaynak: AA
Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıyı Fatih Karagümrük müsabakasıyla açacak

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle tamamlayan turuncu-lacivertliler, topladığı 23 puanla 7. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük ise ligin ilk yarısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 9 puan elde etti. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı son sırada tamamladı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçı RAMS Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

