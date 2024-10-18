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Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 11:07
  • Giriş: 18.10.2024 11:07
  • Güncelleme: 18.10.2024 11:08
Kaynak: AA
Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

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