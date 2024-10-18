Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 14 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Ligde yenilgisi bulunmayan 6 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.