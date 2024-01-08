Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.
Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
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