Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Ligde geride kalan 27 müsabakada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, ligdeki son 2 maçında 1 puan toplayabildi.
Kocaelispor ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayarak topladığı 33 puanla 9. basamakta kendine yer buldu. Kocaeli temsilcisi, oynadığı son 5 müsabakanın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
Turuncu-lacivertli takımda 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abbosbek Fayzullaev'in ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.