Başakşehir, Süper Lig'de yarın Pendikspor ile karşılaşacak
Kaynak: AA
Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Pendikspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligdeki son 8 maçında tek galibiyet alabilen turuncu-lacivertli ekip, 9 puanla haftaya 18. sırada girdi.
Üst üste iki maçını kazanan Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören Başakşehirli Deniz Türüç ve Ousseynou Ba, ceza sınırında bulunuyor.
Deniz ve Ba, Pendikspor karşılaşmasında kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 14. haftasında deplasmanda Rizespor ile yapacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
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