Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve bir de beraberlik alan RAMS Başakşehir, topladığı 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

Samsunspor ise 4 maçta yaşadığı 2 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 6 puanla 10. basamakta bulunuyor.