Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

İSTANBUL (AA) - RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 13 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son iki maçta Antalyaspor'u deplasmanda 4-0, Kocaelispor'u ise sahasında 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de çıktığı son 2 mücadelede puan alamayan Gençlerbirliği ise 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 yenilgi yaşadı. Ankara temsilcisi, 8 puan ve averajla düşme hattında 16. sırada bulunuyor.