Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a konuk olacak

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Başakşehir geçtiğimiz sezonu 61 puanla 4. sırada tamamladı. Rizespor ise topladığı 50 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu turun ilk maçında da deplasmanda Gürcü ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 mağlup etti.

Bu turun rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.