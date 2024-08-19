Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul merkezli rüşvet operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvetle usulsüz tapu işlemleri yapıldığı, Tapu Müdürlüğü'nde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği ve emlakçıların rüşveti Tapu Müdürlüğü'nde görevli güvenlik ve temizlik görevlilerinin aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira rüşvet aldığı belirlendi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'da yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 Tapu Müdürü, 2 Tapu Müdür Yardımcısı ve 2 Tapu Memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, şüphelilerin adliyeye sevk edildi.