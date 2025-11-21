Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile Trabzonspor A.Ş. arasında oynanacak. Ligde üst sıraları hedefleyen Trabzonspor, ev sahibi Başakşehir karşısında kritik bir sınava çıkacak. Özellikle form grafiği, sakat ve cezalı oyuncu listesi, karşılaşmanın oynanacağı stat, hakem kadrosu ve maç yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi gün ve saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI

RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki mücadele, Karşılaşma, tecrübeli hakem Halil Umut Meler yönetiminde gerçekleşecek.

Hakem Kadrosu:

Halil Umut Meler (Hakem)

İbrahim Çağlar Uyarcan (1. Yardımcı Hakem)

Murat Temel (2. Yardımcı Hakem)

Ayberk Demirbaş (Dördüncü Hakem)

Yunus Yıldırım (Gözlemci)

Hasan Onar (Temsilci)

Okan Kaplan (Temsilci)

Levent Kalkan (Temsilci)

Ahmet Sert (Temsilci)

REKABET GEÇMİŞİ

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan son karşılaşmalarda Trabzonspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takım arasındaki son 6 resmi maçın sadece birini Başakşehir kazanırken, Trabzonspor iki galibiyet elde etmiş ve üç karşılaşma beraberlikle sonuçlanmıştır. Son maçlarda düşük skorlu mücadelelerin öne çıktığı rekabette, tarafların birbirine karşı temkinli ve dengeli oynadığı görülüyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Başakşehir

Başakşehir’de önemli eksikler bulunuyor. Christopher Operi (Defans, 28 yaş) 9 maçta forma giydi ve durumu şüpheli. Orta saha oyuncusu Yusuf Sarı (27 yaş) ise sakatlığı nedeniyle kadroda olmayabilir. Bu iki oyuncunun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Trabzonspor

Trabzonspor’da savunma hattında ciddi eksikler göze çarpıyor. Stefan Savic (34), Arseniy Batagov (23) ve Serdar Saatçı (22) sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Ayrıca Edin Višća’nın durumu şüpheli. Orta sahada Benjamin Bouchouari kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamazken, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan da maçtan men cezaları sebebiyle sahada olmayacak. Son olarak forvet hattında Anthony Nwakaeme uyluk sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM VE BAŞAKŞEHİR)

Sıra Takım O G B M A:Y AV P Durum 1 Galatasaray 12 9 2 1 25:6 19 29 Şampiyonlar Ligi 2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25:10 15 28 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 3 Trabzonspor 12 7 4 1 18:8 10 25 Avrupa Ligi Ön Eleme 4 Samsunspor 12 6 5 1 18:11 7 23 Konferans Ligi 5 Göztepe 12 6 4 2 15:6 9 22 - 12 Başakşehir 12 3 4 5 13:11 2 13 -

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında yayın bilgisi geliyor. Başakşehir - Trabzonspor maçı, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak bu önemli karşılaşma, yalnızca lig sıralaması açısından değil, aynı zamanda takımların moral ve motivasyonları için de kritik önem taşıyor. Trabzonspor’un üst sıraları hedefleyen form durumu ile Başakşehir’in ev sahibi avantajı birleştiğinde, mücadelede yüksek tempo ve taktik savaşların izleneceği tahmin ediliyor. Futbolseverler, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de bu keyifli maç için ekran başında olacak.