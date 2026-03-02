Başakşehir - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Başakşehir - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. “Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman?”, “Başakşehir Trabzonspor saat kaçta?” ve “Başakşehir Trabzonspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Trabzonspor maçı, 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 4. hafta müsabakaları kapsamında gerçekleşecek mücadele, futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile Trabzonspor A.Ş. arasında oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, 3 Mart 2026 Salı günü saat 20:30’da A Spor’u izleyebilir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir - Trabzonspor karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmada görev alacak hakem kadrosu şu şekilde:

Hakem: Ozan Ergün

Yardımcı Hakemler: Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin

Gözlemci: İsmet Arzuman

Temsilciler: Osman Yıldırım, Levent Gür, Fatih Aksoy

GRUP PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M P 3 Trabzonspor A.Ş. 3 2 0 1 6 4 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 3 2 0 1 6

Her iki ekip de 6 puanla üst sıralarda yer alıyor. Bu nedenle Başakşehir - Trabzonspor maçı, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 4. hafta müsabakaları 3, 4 ve 5 Mart tarihlerinde oynanacak. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 25. hafta maçları ise 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman?

Maç 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak.

Başakşehir - Trabzonspor saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Başakşehir - Trabzonspor hangi kanalda?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç hangi statta oynanacak?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Başakşehir - Trabzonspor maçı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 20:30’da A Spor’da canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip olan bu mücadele, iki takımın da 6 puanla yarıştığı zirve mücadelesine sahne olacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir akşam yaşanacak.