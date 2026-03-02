Giriş / Abone Ol
Başakşehir - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 02.03.2026 17:54
  • Giriş: 02.03.2026 17:54
  • Güncelleme: 02.03.2026 18:00
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Futbolseverlerin merakla beklediği Başakşehir - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. “Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman?”, “Başakşehir Trabzonspor saat kaçta?” ve “Başakşehir Trabzonspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Trabzonspor maçı, 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 4. hafta müsabakaları kapsamında gerçekleşecek mücadele, futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile Trabzonspor A.Ş. arasında oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, 3 Mart 2026 Salı günü saat 20:30’da A Spor’u izleyebilir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir - Trabzonspor karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmada görev alacak hakem kadrosu şu şekilde:

  • Hakem: Ozan Ergün
  • Yardımcı Hakemler: Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta
  • Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin
  • Gözlemci: İsmet Arzuman
  • Temsilciler: Osman Yıldırım, Levent Gür, Fatih Aksoy

GRUP PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMP
3Trabzonspor A.Ş.32016
4RAMS Başakşehir Futbol Kulübü32016

Her iki ekip de 6 puanla üst sıralarda yer alıyor. Bu nedenle Başakşehir - Trabzonspor maçı, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 4. hafta müsabakaları 3, 4 ve 5 Mart tarihlerinde oynanacak. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 25. hafta maçları ise 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başakşehir - Trabzonspor maçı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 20:30’da A Spor’da canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip olan bu mücadele, iki takımın da 6 puanla yarıştığı zirve mücadelesine sahne olacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir akşam yaşanacak.

