Başakşehir - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Futbolseverlerin merakla beklediği Başakşehir - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. “Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman?”, “Başakşehir Trabzonspor saat kaçta?” ve “Başakşehir Trabzonspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir - Trabzonspor maçı, 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 4. hafta müsabakaları kapsamında gerçekleşecek mücadele, futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olacak.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile Trabzonspor A.Ş. arasında oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, 3 Mart 2026 Salı günü saat 20:30’da A Spor’u izleyebilir.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Başakşehir - Trabzonspor karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.
HAKEM KADROSU
Karşılaşmada görev alacak hakem kadrosu şu şekilde:
- Hakem: Ozan Ergün
- Yardımcı Hakemler: Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta
- Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin
- Gözlemci: İsmet Arzuman
- Temsilciler: Osman Yıldırım, Levent Gür, Fatih Aksoy
GRUP PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|3
|Trabzonspor A.Ş.
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|RAMS Başakşehir Futbol Kulübü
|3
|2
|0
|1
|6
Her iki ekip de 6 puanla üst sıralarda yer alıyor. Bu nedenle Başakşehir - Trabzonspor maçı, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TAKVİMİ
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 4. hafta müsabakaları 3, 4 ve 5 Mart tarihlerinde oynanacak. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 25. hafta maçları ise 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başakşehir - Trabzonspor maçı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 20:30’da A Spor’da canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip olan bu mücadele, iki takımın da 6 puanla yarıştığı zirve mücadelesine sahne olacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir akşam yaşanacak.