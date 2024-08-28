Başakşehir tur için sahaya çıkacak

Spor Servisi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün İrlanda’nın St. Patrick’s Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maç, saat 19.00’da başlayacak.

Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek. İki takım arasında İrlanda’da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti. Başakşehir’e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak. ​​​​​​​Başakşehir’de sakatlığı bulunan ve İrlanda’daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.