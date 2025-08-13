Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç'in Viking takımıyla karşılaşacak

(İSTANBUL) - Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Viking'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu ilk maçında Viking FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup eden Başakşehir rövanş maçında İstanbul'da rakibini ağırlayacak. Maçı Sırp hakem Miloş Milanoviç yönetecek.

Başakşehir turu geçmesi durumunda adını play-off turuna yazdıracak. Play-off'ta ise Slovakya'dan FC Spartak Trnava ile Romanya'dan Universitatea Craiova arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Başakşehir'e ilk karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Christopher Opéri ve 90+4'üncü dakikada Davie Selke kaydetmişti.