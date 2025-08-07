Başakşehir, UEFA Konferans Ligi maçında Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup etti
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.
Kaynak: AA
Ev sahibi ekibin golünü 2. dakikada Sender Svendsen kaydetti. Başakşehir'e galibiyeti getiren sayıları ise 60. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Operi ve 90+4. dakikada Selke kaydetti.
Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler, rövanş öncesi ev sahibi avantajını lehine çevirmiş oldu.
Eşleşmenin rövanşı, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.