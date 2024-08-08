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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia'u 1-0 mağlup etti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ın Iberia 1999 takımını 1-0 mağlup etti.

Spor
  • 08.08.2024 21:15
  • Giriş: 08.08.2024 21:15
  • Güncelleme: 08.08.2024 21:19
Kaynak: İHA
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia'u 1-0 mağlup etti
AA

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. Mikheil Meskhi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Başakşehir, tur için avantajın sahibi oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Davidson attı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te temsilcimiz Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanacak.

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