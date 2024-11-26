Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak
Kaynak: AA
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.
Müsabakayı Kosova Futbol Federasyonundan hakem Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak.
Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo, müsabakada görev yapamayacak.
Tedavisi süren ve Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyemeyen Ömer Ali Şahiner'in durumu maç günü netlik kazanacak.