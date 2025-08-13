Giriş / Abone Ol
Başakşehir-Viking

  • 13.08.2025 18:53
  • Giriş: 13.08.2025 18:53
  • Güncelleme: 13.08.2025 18:53
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir ile Norveç temsilcisi Viking arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Beyaz, Shomurodov, Selke

Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Roseth, Bjorshol, Bell, Baertelsen, Askildsen, Svendsen, Tripic, Berisha

