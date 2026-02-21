Başakşehir yıllar sonra Alanyaspor deplasmanında kazandı

Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Başakşehir 2-1 kazandı.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti. Alanyaspor’un tek golü ise 67. dakikada Florent Hadergjonaj’dan geldi.

DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu sonuçla Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 maçta yenilgi yaşamadı. İstanbul temsilcisi, Alanya deplasmanında 2016 yılından bu yana ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Puanını 36’ya yükselten Başakşehir haftayı üst sıralara yaklaşarak tamamlarken, Alanyaspor 26 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakika: Başakşehir öne geçti. Merkezden gelişen atakta Harit, savunma arkasına sarkan Selke’yi topla buluşturdu. Selke’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakika: Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Hwang’ın pasında Güven Yalçın’ın ceza sahası içindeki şutu az farkla üstten auta çıktı.

44. dakika: Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Feyzullayev’in ceza sahasında Ümit Akdağ tarafından düşürülmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Shomurodov, penaltıyı gole çevirdi: 0-2.

67. dakika: Alanyaspor farkı bire indirdi. Ruan’ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu Hadergjonaj voleyle ağlara gönderdi: 1-2.