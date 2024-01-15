Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı.

Kupaya 3. eleme turunda katılan Boluspor ise bu turda Karaman FK'yi 2-0, bir sonraki turda ise Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.