Başakşehir’de aracını park etmeye çalışan sürücü kırtasiye dükkanına daldı



Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. isimli sürücü, kullandığı 34 HZ 3978 plakalı cipi yolun kenarına park etmek istedi. Manevra yaptığı sırada fren yerine gaz pedalına basan sürücü, kaldırımı aşıp cadde üzerindeki kırtasiye dükkanına girdi. Bu sırada, iş yerinde bulunanlar ise panikle kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. H.B. olaydan yara almadan kurtulurken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İş yerindeki araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.