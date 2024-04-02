Başakşehir’de İGTOT yakınlarındaki bir binada yangın çıktı

Başakşehir’de İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı (İGTOT) yakınındaki bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının nedeni araştırılıyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı (İGTOT) yakındaki bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Yangın saat 08.30 sıralarında Şahintepe Mahallesi’ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı yakınında çıktı. Gıda Toptancılar Çarşısı yakınındaki bir binada çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.