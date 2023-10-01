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Başakşehir’de kafede silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir'de kafede otururken, motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 01.10.2023 02:03
  • Giriş: 01.10.2023 02:03
  • Güncelleme: 01.10.2023 02:13
Kaynak: İHA
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
İHA

Başakşehir’de silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle cadde üzerindeki kafeye gelen 2 şahıstan biri, kafede arkadaşları ile oturan Abdurrahman Polat’a silahla 2 kez ateş etti. Saldırgan, motosiklete binerek arkadaşı ile birlikte kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Abdurrahman Polat, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polat’ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

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