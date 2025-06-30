Başakşehir’de kontrolden çıkan taksi refüje çıktı: 1 yaralı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi refüje çıktı. Kazada yaralanan taksi şoförü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 THZ 14 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çıktı. Taksi, refüj üzerinde bulunan trafik levhalarına ve ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, yaralı ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken, refüj üzerinde bulunan levha ve ağaçlar devrilerek zarar gördü.