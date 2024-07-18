Başakşehir’de otluk alandaki yangına TOMA müdahale etti

İstanbul Başakşehir’de otluk alanda yangın çıktı. Yangına yoldan geçen toplumsal olaylar müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.



Yangın, saat 18.30 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi mevkiinde bulunan kuru otların olduğu bir bölgede çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi.



TOMA müdahale etti

Yangının yaşandığı bölgeden geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylar Müdahale Aracı (TOMA) su sıkarak yangına müdahale ederken, itfaiyenin de çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü.