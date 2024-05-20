Başakşehir’deki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir’de 2 şahsın husumetlileri olduğu öğrenilen 2 kişiye kurşun yağdırdığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Caddesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, V.A ve S.A. kaldırımda sohbet ettikleri sırada husumetlileri araç ile önlerinde durmuş, araçtan çıkan 2 kişi V.A ve S.A. ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışma sonrasında araçla gelen 2 kişiden 1’i silahını çıkarıp ikiliye ateş etmeye başlamış, açılan ateş sonucu V.A. bacağından, S.A. ise karnına, omzuna ve bacağına isabet eden mermiler ile ağır yaralanmıştı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin 2 kişinin arkasından gelip tartışmanın ardından silahla ateş ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.