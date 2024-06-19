Başakşehir’in Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda FC Isloch Minsk - La Fiorita 1967 eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Başakşehir’in Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon şehrindeki Avrupa Futbol Evi’nde yapıldı.

Başakşehir, bu turda Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita 1967 arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

İstanbul ekibi, ilk karşılaşmayı 25 Temmuz’da sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos’da deplasmanda oynayacak.