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Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 16:46
  • Giriş: 21.07.2025 16:46
  • Güncelleme: 21.07.2025 16:46
Kaynak: İHA
Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda PFK Cherno More’yi elemesi durumunda 3. Eleme Turu’nda Viking FK-FC Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Başakşehir’in, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda turuncu-lacivertliler, 2. eleme turunda PFK Cherno More’yi elemesi halinde, 3. Eleme Turu’nda Viking FK - FC Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Turda maçlar, 7 ve 14 Ağustos’ta oynanacak.

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