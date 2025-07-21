Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda PFK Cherno More’yi elemesi durumunda 3. Eleme Turu’nda Viking FK-FC Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Başakşehir’in, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda turuncu-lacivertliler, 2. eleme turunda PFK Cherno More’yi elemesi halinde, 3. Eleme Turu’nda Viking FK - FC Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Turda maçlar, 7 ve 14 Ağustos’ta oynanacak.