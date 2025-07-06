Başaramazsınız

POLİTİKA SERVİSİ

Seçimsiz, sandıksız, muhalefetsiz bir rejim inşa etmeye çalışan iktidar yol temizliğine devam ediyor.

19 Mart darbesinden bu yana baskıyı her geçen gün artıran, muhalif kanallara ceza yağdıran, gazetecileri cezaevine tıkan, belediye başkanlarını tutuklayan, muhalefeti yargı sopasıyla susturmaya çalışan rejimin son olarak CHP’li Antalya, Adana ve Adıyaman belediye başkanlarını hedef alması kurmak istediği rejim yolunda bir basamak.

Bir elinde çözüm süreci tartışmalarıyla havuç, diğer elinde ise yargı sopası tutan iktidar ancak baskıyı artırarak iktidarda kalabileceğini düşünüyor. CHP’yi baş düşman kategorisine oturtan rejim, sandıkta kaybettiğini operasyonlarla çökerek geri kazanmayı hedefliyor.

Bugünün BirGün'ü

Son operasyonlar, Saray yönetiminin iktidarda kalmak için ülkeyi ateşe atmaktan bir adım bile geri durmayacağını gösteriyor. 19 Mart darbesiyle hızlanan rejim inşasının karşısındaki en büyük engel ise ayağa kalkan toplumsal muhalefet oldu. Saraçhane Maltepe’ye, Yozgat’tan Konya’ya, Bayburt’tan Amasya’ya ülkenin dört bir yanında geçekleşen mitingler, 19 Mart günü barikatı aşarak ülkeyi ayağa kaldıran üniversiteliler, öğretmenlerine sahip çıkan liseliler, geçinemiyoruz diyerek sokakları dolduran emekçiler, emekliler ve işsizler rejime karşı ortak bir mücadele imkanı yakaladı.

İktidarın zayıf karnını gören muhalefet güçleri seslerini daha yüksek çıkardıkça rejim devletin tüm imkanlarıyla daha hücum etti. Saray yönetiminin tüm baskılarına rağmen üzerinden ölü toprağını atan iktidarın kurumsal bir rejim inşa etmesine izin vermeyecek.

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BU DÜZENE ASLA BOYUN EĞMEYİZ

CHP, bu hafta Amasya’daki “millet iradesine sahip çıkıyor” mitingini iptal etmezken muhalefetten yapılan açıklamalarda da "Millet iradesine darbe vuran bu kirli düzene asla boyun eğmeyeceğiz" denildi.

Saray yönetiminin operasyonuna gelen tepkiler şöyle:

SOL Parti: Zorbalıklarınız Sökmeyecek Göreceksiniz! Baskı ve yasaklar, zorbalık ve yalanlar, sokağa salınan yobazlar… Azınlıkta kalan ve çökmeye mahkum tek adam rejimi ayakta kalabilmek için her yolu deniyor. Bu yolla ülkemiz muhalefetsiz ve seçimsiz bir totaliterizme sürüklenmek isteniyor. Başaramayacaklar! Bu zorbalıklara karşı her alanda dayanışma ve birliğimizi büyüteceğiz!

EMEP: Ssaray rejiminin durdurulması, birleşik bir gücün ortaya çıkarılmasıyla mümkün olacaktır. Gün küçük hesaplarla hareket etme günü değil, güçleri birleştirme, bağımsız, demokratik, laik, hakların eşit koşullarda bir arada yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kurma günüdür.

TKH: Belediye başkanlarının gözaltına alınması, mevcut rejimin neden istibdat rejimi olduğunu yeterince açıklamaktadır. Ana muhalefet partisine yönelik yürütülen bu operasyonlar, hukuk kılıfı altında siyasi birer operasyondan başka bir şey değildir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz: “Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye çalışmak, halkın seçtiği belediye başkanlarını hedef almak, muhalefetsiz, seçimsiz bir rejim yaratmaya çalışmak ülkemiz demokrasisi adına utanç vericidir.”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Oyunu aldığı halkına hizmet eden; her biri şehirlerine ve ülkesine hizmet aşkıyla hareket eden Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Operasyonlar yalnızca CHP’li belediyelere yöneliyorsa ortada hukuk değil, siyasi hesap vardır.”

DEM Parti: DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, CHP’li 3 belediye başkanının gözaltına alınmasına ‘çözüm süreci’ne vurgu yapılarak tepki gösterildi. "Bir kez daha belirtiyoruz ki, hukuksuzlukları derinleştirerek en büyük zarar toplumsal barış umuduna verilmektedir" denildi.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu: "Siyasi yoruma gerek yok; patron çıldırdı" diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise "Karşımızda kontrolden çıkmış bir iktidar yönetimi var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi beklemesin. Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!

Türkiye Barolar Birliği: AYM’nin seçilmiş kişilere yönelik gözaltı ve tutuklama gibi özgürlüğü sınırlayan tedbirlerin yalnızca zorunlu ve istisnai durumlarda uygulanabileceğini vurguladığını aktararak, “hukuk devleti ve demokratik rekabet ilkeleri açısından ciddi sorunlar doğurmaktadır” açıklamasını yaptı.