Başaran Aksu açlık grevine başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar İlçe Başkanlığı’nda düzenledikleri basın açıklamasında, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu, açıklamasına önce CHP Ankara İl Başkanı’nın gözaltına alındığını, ardından Bornova Belediye Başkanı’nın gözaltına alındığı haberinin geldiğini söyledi.

Gün içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin "hileyle" Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçtiğini ileri süren Bakırlıoğlu, öğleden sonra ise Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklandığını öğrendiklerini söyledi.

Başaran Aksu’nun şu anda Akhisar’daki Süleymanlı Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu belirten Bakırlıoğlu, kendisini ziyaret ettiklerini anlattı. Aksu’nun sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu aktaran Bakırlıoğlu, "Bedeni cezaevinde olabilir ancak aklı ve yüreği hala işçilerle, madencilerle" dedi.

"AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK

Aksu’nun cezaevinden gönderdiği mesajı da paylaşan Bakırlıoğlu, Ankara’daki Doruk Madencilik işçilerinin mağduriyetine dikkati çekti. Madencilerinin pazar akşamı eyleme başlayacağını ve pazartesi günü Ankara’ya yürüyüş gerçekleştireceğini bildiren Bakırlıoğlu, Aksu’nun da bu eylemlere destek amacıyla açlık grevine başlayacağını açıkladı.

Bakırlıoğlu, "Başaran Aksu, pazar akşamı Doruk madencileriyle dayanışmak ve güçlünün adaletine itiraz etmek için açlık grevine başlayacak" ifadelerini kullandı.