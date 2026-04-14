Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi.

Umut- Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, 8 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Muğla Milas'taki holding talanını ifşa eden Aksu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla 9 Nisan'da tutuklanmıştı.

Tutukluluk kararının ardından Başaran Aksu, "Türkiye'de yargı bu durumda. Holdingler ne isterse onu yapıyorlar. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar İlçe Başkanlığı’nda cumartesi düzenledikleri basın açıklamasında Başaran Aksu'nun pazar akşamı Doruk madencileriyle dayanışmak ve 'güçlünün adaletine itiraz etmek için' açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuşlardı.

Ayrıntılar geliyor...