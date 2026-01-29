‘Başarı’ için 152,4 milyon TL

Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip okullarındaki öğrencilerin merkezi sınav başarısının düşük olması üzerine 2020 yılında harekete geçti. İmam hatip öğrencilerinin, “Akademik başarısının artırılması” için proje başlatıldı. Proje için Alman Kalkınma Bankası’ndan 46 milyon TL’lik kredi alındı. MEB, 46 milyon TL’lik dış kredinin üzerine öz kaynaklarından 112 milyon 470 bin TL ekledi. Ekleme ile birlikte projenin toplam bütçesi, 152 milyon 470 bin TL’ye ulaştı. İmam hatipli öğrencilerin akademik başarısının artırılmasına yönelik AR-GE çalışmaları kapsamında 2020-2025 döneminde harcanan ve 2026 yılında harcanması planlanan toplam para hesaplandı. İmam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilerin başarısının artırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında beş yılda toplam 67 milyon 470 bin TL’lik kaynak kullanıldığı belirtildi. Projeye yönelik 2026 yılında ise 40 milyon TL harcama yapılması öngörüldü. 2027 yılında tamamlanacağı belirtilen, “İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” projesi kapsamında toplam 152 milyon 470 bin TL’lik kaynak kullanılması planlandı. Eğitim yatırımlarından en büyük payı alan ve “Akademik başarılarının artırılması için” 2020 ve 2025 yıllarını da kapsayan beş yılda 40,4 milyon TL harcanan imam hatip okulları, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sınıfta kaldı. YKS yerleştirmelerine başvuran imam hatip liseli 162 bin 716 öğrencinin yalnızca yüzde 25’i lisans bölümlerine yerleşebildi.