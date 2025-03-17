Başarılı atlet uluslararası başarı kazanmak istiyor

Spor Servisi

Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan Doğukan Kilcioğlu, başarısını uluslararası arenaya taşımak istiyor. Zonguldak’ta beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı atletizmde ulusal organizasyonlarda birçok başarısı bulunan 24 yaşındaki Kilcioğlu, son olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 25-26 Şubat tarihlerinde Bursa’da düzenlediği ‘‘Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası’’nda yarıştığı 60 metre engellide kürsünün zirvesinde yer aldı.

Yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda sürdüren milli atlet, antrenörü Utku Duman yönetiminde haftada 6 gün idman yapıyor. Başarılı sporcu, 21-27 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın Bochum kentinde düzenlenecek ‘‘FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası’’ ile 26-27 Temmuz tarihlerinde Yunanistan’ın Volos şehrinde gerçekleştirilecek ‘‘Büyükler Balkan Şampiyonası’’nda da zirvede yer alarak kırmızı-beyazlı formayı başarıyla temsil etmek istiyor.