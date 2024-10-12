Başarılı atletin hedefi Balkan şampiyonluğu

Spor Servisi

Türkiye ikincisi ve Balkan Kros Şampiyonası üçüncüsü atlet Melisa Tasa, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Tasa, "Bu süreçte Türkiye ikincilikleri ve üçüncülüklerim oldu. Balkan Kros Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim" diye konuştu.

Başarılı atlet 20 Ekim'de düzenlenecek Balkan Kros Şampiyonası seçmelerine hazırlandığını belirterek, "Seçmeleri kazanırsam Romanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılacağım. Orada şampiyonluk hedefliyorum. Hemcinslerim de ne olursa olsun hayallerinin ve hedeflerinin peşinden gitsinler, bırakmasınlar. Asla inançlarını yitirmesinler" dedi.