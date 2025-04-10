Başarılı gazeteci gözaltında: Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı skandallar!

Gazeteciler, BirGün yazarı Timur Soykan ile Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

Her iki gazetecinin evinde arama yapılırken, dijital ekipmanlarına el konuldu. Sağlık kontrolünün ardından konuşan yazarımız Timur Soykan, “Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas, hepsi bitecek” dedi.

"Kaçma" şüphesiyle gözaltına alınan gazeteciler, bugün savcılığa kendi iradeleriyle gidecekti.

Yazarımız Timur Soykan, kaleme aldığı haberler ve yazılarla çok sayıda skandalı ortaya çıkardı. Türkiye'nin en önemli araştırmacı gazetecilerinden birisi olan Soykan, yaptığı haberler nedeniyle çok sayıda ödüle layık görüldü.

'TARİKATTA CİNSEL İSTİSMAR' SKANDALI

Yazarımız Timur Soykan, Türkiye'de gündem olan 'tarikatta cinsel istismar' skandalını ortaya çıkardı.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiğine dair haber ilk olarak 3 Aralık 2022'de Timur Soykan'ın imzasıyla BirGün'de yayımlandı.

Haberde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin, 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı anlatılıyordu.

H.K.G'nin 2021 yılında boşandıktan sonra mahkemeye giderek cinsel istismar davası açması ve hem cinsel istismara göz yummakla suçlanan ailesinin, hem de iddia edilen suçun failinin iddiaları yalanlaması üzerine H.K.G, mahkemeye 6 ve 13 yaşlarında bu kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını delil olarak sunmuştu.

Sanık Kadir İstekli'yi "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 21 yıl hapis, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi.

Firari sanık Fatıma Gümüşel'in dosyasını ayırıp, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Türk Basın Konseyi, 6 yaşındaki çocuğun tarikatta yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasını Türkiye’ye duyuran gazetemiz yazarı Timur Soykan’ı 2022 Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık gördü.

'ADLİYEDE RÜŞVET ÇARKI'

Timur Soykan, gazetemizde ve internet sitemizde 13 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlıklı haberi de Türkiye'de gündem olan haberlerinden bir diğeri...

Soykan, yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı mektubunu gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” ifadelerini kullanıyordu.

Soykan, haberi dolayısıyla Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne değer görüldü. Ancak bu haber kamuoyu tarafından okunamıyor. Bunun sebebi ise haber hakkında henüz yayınlandığı gün içerikten çıkarma (silme-kaldırma) kararı verilmesi.

PROFESÖR KÂBUSUN İCRAATI

Timur Soykan, 17 Eylül 2023'te BirGün'de yayımlanan yazısında, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğine gelen çocuklara dissosiyatif (kimlik bozukluklarıyla ortaya çıkabilen psikolojik bir rahatsızlık) etkileri yaratan ketamin maddesini vererek çocuklarda uyuşturucu madde bağımlılığı geliştirdiğini ortaya çıkardı.

Söz konusu iddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede de yer aldı.

Soykan'ın gündeme taşıdığı olaya ilişkin mahkeme Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

SKANDAL DÜĞÜN

Timur Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın skandal düğününü ortaya çıkardı

Soykan'ın 25 Eylül 2024 tarihli yazısına göre BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, kurumun denetimi altında olan banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesini gönderdi.

Düğünde BDDK’nin denetiminde olan bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri takı sırasına girdi. Takılar kutuları doldurdu.

Soykan'ın 16 Mart 2025 tarihinde yazdığı "Skandal düğünde skandal davetli" yazısındai Kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'a takı taktığını aktarmıştı.

Timur Soykan, bugün kara paradan tutuklu bulunan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine gözaltına alındı.

RADYOAKTİF SKANDAL

Gözaltına alınan yazarımız Timur Soykan, bugün gazetemizde manşet olan bir skandalı daha ortaya çıkardı.

Soykan'ın aktardığına göre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlar, tiroid sintigrafisi çeken teknisyenlerin hastalara yüksek dozda radyoaktif madde verdiğini tespit etti.

Teknisyenlerin, işten erken çıkmak için yüksek dozda radyoaktif madde verdiği iddia ediliyor. Buna karşın nükleer tıp hizmeti alınan şirkete yeniden ihale verildi.