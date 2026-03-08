Başarılı yüzücünün hedefi Los Angeles 2028’de kürsü

İslami Dayanışma Oyunları’nda bireysel ve bayrak yarışlarında toplam 6 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli yüzücü Sudem Denizli, yeni hedefini 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nda kürsüye çıkmak olarak belirledi.

Kuzenlerinden etkilenerek 5 yaşında yüzmeye başlayan ve kısa sürede bu branşa yönelen Denizli, kariyerine Erzurum’daki Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nda antrenörü Eray Açıkgöz ile yaptığı çalışmalarla devam ediyor.

6 ALTIN MADALYA

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve Avrupa Su Sporları Şampiyonası’nda dereceler elde eden 21 yaşındaki milli sporcu, 2021 yılında Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda gümüş madalya kazanmıştı. Denizli, 2025 yılında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde gerçekleştirilen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda ise performansını yükselterek 6 altın madalyaya ulaştı.

Türkiye’de yüzme branşında bu kadar çok altın madalya kazanan ilk sporcu olmanın gururunu yaşadığını belirten Denizli, kariyerine yeni başarılar eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli yüzücü, yüzmeye küçük yaşta başladığını ve sporun hayatının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. Ailesinin ve antrenörünün desteğinin bu süreçte büyük rol oynadığını dile getiren Denizli, yaklaşık 15-16 yıldır yüzmenin yaşamının merkezinde yer aldığını ifade etti.

FORMUMU YÜKSELTTİM

2025 yılının kariyeri açısından önemli bir dönem olduğunu belirten Denizli, sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar yaşadığını ancak yeniden formunu yakalamayı başardığını vurguladı. İslami Dayanışma Oyunları’nda elde ettiği başarıyı hem kendisi hem de Türkiye adına gurur verici olarak nitelendirdi.

Erzurum’daki yüksek irtifa kampının çalışmalarına olumlu katkı sağladığını söyleyen milli sporcu, sezonun devamında önemli organizasyonların bulunduğunu hatırlattı.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

İsviçre’de düzenlenecek yarışların ardından yaz aylarında Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceklerini belirten Denizli, bu organizasyonlarda da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İslami Dayanışma Oyunları’nda elde ettiği sonuçların kendisine büyük özgüven kazandırdığını ifade eden Denizli, sezonun geri kalanında daha iyi dereceler elde edeceğine inandığını belirtti.

Milli sporcu, uzun vadeli hedefinin ise 2028’de ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye adına madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.