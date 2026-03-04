Başarır'dan Bakan Tekin'e: Öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de evlatlarımızı da koruyamıyoruz

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmeleri için toplandı. Siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

BAŞARIR: "MECLİS DERHAL TOPLANMALI"

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sınırda yaşanan gelişmeler, Meclis'in toplanma gerekliliği ve eğitimdeki şiddet olaylarına ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Günlerdir dibimizde, sınırımızda bir savaş var. Aslında 'bir savaş' da demek istemiyorum çünkü tek taraflı bir saldırıyla başladı. Dibimizdeki Irak'ı, Suriye'yi, Filistin'i kana bulayan iki fail ülke: İsrail ve Amerika. Bu Meclis'in ilk yapması gereken şey toplamaktı. Tüm gruplar ortak bir açıklamayı, öneriyi ve ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı konuşmalıydı. Bakın, İran'la 534 kilometre sınırımız var ve bugün de Hatay Dörtyol'a İran'dan atılan bir füzenin ya da parçalarının düştüğü söyleniyor. İşte, korktuğumuz şeyler oluyor ama Meclis maalesef ki toplanmıyor. Ekonomi, enerji, güvenlik; bu konularda Meclis derhal toplanmalıdır. Savaş durumunda, sınırımızdaki bir savaş durumunda biz toplanmayacaksak, ortak bir karar alamayacaksak ki en kolay karar alacağımız konu bu, en çok ortaklaşabileceğimiz konu bu- önlemleri, endişeleri burada sıralayamayacaksak, dünyaya Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak önerilerimizi, kızgınlıklarımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırında yaşanan bu olaylarla ilgili görüşlerimizi açıklayamayacaksak ne işe yarıyoruz? Kendi ülkesinde, meclisinde bile tartışmadan binlerce kilometre uzağı gelip bombalayan, bana göre dengesini yitirmiş, hasta ruhlu bir adam herkesi tehdit ediyor. O yüzden Meclis toplanmalı, Meclis kararları almalı ve tüm dünyaya Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 86 milyon adına haykırmalıdır.

"CENAZE TÖRENİNE MİLLÎ EĞİTİM BAKANININ KATILAMAMASI YA DA KATILMAMASI İKİSİ DE ÇOK VAHİM BİR DURUM"

Maalesef ki üst üste iki acı olay yaşadık. Çekmeköy'de görev yaptığı sırada çok kıymetli bir öğretmenimiz katledildi, onu son yolculuğuna uğurladık. Üzülerek söylüyorum, dün de söyledim, bugün de söyleyeceğim. Bir öğretmen katlediliyor, okulda katlediliyor, milyonların içi acıyor, insanlar kahroluyor; gerek okuldaki gerek daha sonraki cenaze törenine bir Milli Eğitim Bakanlığı neden katılmaz ya? Ha, tepki almaktan korkuyor. Eğer bir öğretmenin cenaze töreninde tepki alacaksan ve bundan korkuyorsan o koltukta oturmayacaksın sen, istifa edeceksin sen. Çünkü okullarda güvenliği sağlayamıyorsun; öğrencilerimizi de koruyamıyorsun, öğretmenlerimizi de koruyamıyorsun. Bakın, bugün, Van'da kendini bilmez bir veli okulu bastı ve ilköğretimdeki bir çocuğu darbetti, ölebilirdi o çocuk. Okullarda ciddi bir güvenlik sorunu var. Öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de evlatlarımızı da koruyamıyoruz ama bugünkü cenaze törenine bu Milli Eğitim Bakanının katılamaması ya da katılmaması ikisi de çok vahim bir durum utanç verici bir meseledir. Bir kez daha kendisini istifaya davet ediyoruz."