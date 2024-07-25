Başarır'dan iktidara tepki: Önce eski borçlarınızı ödeyin, sonra işlem yapın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidarın belediyelere gönderdiği SGK prim borcunun tahsil edilmesine ilişkin bildirimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Önce eski borçlarınızı ödeyin, sonra işlem yapın" diyerek tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra Çalışma Bakanı’nın “96 milyar lira tutarındaki büyükşehirlerin sigorta primi borçlarını hemen tahsil etmeye başlıyoruz ve yazı yolladık” diye açıklama yaptığını anımsattı.

Başarır, “Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ve Çalışma Bakanına sesleniyorum: Sayın Bakan, 2004'ten bugüne kadar Bursa'da, Uşak'ta, Kütahya'da, Adıyaman'da, 2019'a kadar Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de biriken borçlar için ne yaptınız? Tek bir icra işlemi yaptınız mı? İller Bankası'ndan tek kuruş kesinti yaptınız mı? Yapmadınız” dedi.

Başarır şöyle konuştu: “Ben bir parça edep, utanma diyorum. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yeni kazandık. Ne kadar vergi ve prim borcu var biliyor musunuz? 4,5 milyar lira. Onu vereceksin Recep Bey, onu verdikten, ödedikten sonra benim belediyem hakkında işlem yapacaksın. Bugüne kadar belediyelerin birikmiş borçlarını, pis işlerini bizim belediyelerimize yüklemezsin. Uşak Belediyesi yeni kazandık, 1 milyar liraya yakın borcu var; onu ödeyeceksin Recep Bey. Zonguldak 546 milyon lira, Kastamonu 505 milyon lira, Kütahya 269 milyon lira, Kırıkkale 195 milyon lira, Kilis 32 milyon lira... Ankara, İstanbul'un 2019'da devralınan borçlarını bugüne devrettiği zaman 20 milyar lirayı geçiyor şirketler ve belediye. Şimdi sen kendi dönemindeki kendi belediyelerinle ilgili yaklaşık 20 yıllık borçları görmezden geldin. Birikti, birikti, birikti, birikti, ne oldu? Şimdi sizden istiyorum... Bakın bunun tek bir sebebi var. Emekliye, işçiye, çiftçiye, öğrenciye arkasını dönmüş, görmezden gelen bir iktidar var.”

"BELEDİYELERİMİZ VATANDAŞA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR"

CHP’li belediyelerin yurt açtığını, kırtasiye yardımı yaptığını, halk mutfaklarıyla vatandaşa hizmet ettiklerini belirten Başarır, şunları dile getirdi:

“İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde, Mersin'in, Adana'nın her mahallesinde insanlara ucuz yemek veriliyor. Halk Ekmek Türkiye'nin en ucuz ekmeğini veriyor. Çiftçiye gübre, tohum, iş makinesi yardımı yapılıyor. Bunları yapmaktan aciz bir Cumhurbaşkanı ve yönetimi şimdi belediyeleri çalıştırmamak için 20 yıllık kendi dönemindeki belediyesinin borçlarını tahsil etmeye çalışıyor. Yani diyor ki: Ben vermiyorum emekliye, işçiye, öğrenciye; sen de vermeyeceksin diyor, benim gibi olacaksın diyor. Hayır, biz senin gibi olmayacağız, senin gibi zalim olmayacağız. O yüzden bir kez daha buradan sesleniyorum: Bu borçları ödeyeceksin ya da bu borçları sileceksin, ondan sonra geleceksin benim belediyemize icra ya da ödeme emrini olacaksın. Ben buradan bir kez daha 85 milyona Cumhurbaşkanı'nı şikayet ediyorum.”

"HAYVAN KANUNUNDA BU MADDELERLE UZLAŞMAYIZ"

TBMM Genel Kurulu’nda dün 3 kez saldırı olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, şunları dile getirdi:

“DEM'e, İYİ Parti’ye, Saadet'e saldırı oldu. Fiziki şiddet kullandılar. Niye? Cumhurbaşkanı çünkü Meclis'e geldi. Konuşmasından sonra grubuyla konuştu, saldırın dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar biz Anayasa ve İç Tüzüğe göre tüm haklarımızı koruyup hayvan yasasına karşı direneceğiz. Mustafa Elitaş diyor ki: Hayvanseverler dört ayak üzerinde yürüyerek, köpek gibi havlayarak gösteri yapmak yerine sorumluluk sahibi olsunlar. Bir sefer artık hakaretlerimizi kediler, köpekler hayvanları üzerinden yapma acizliğini göstermeyeceğim. Yani bu benzetme sana yakışır demiyorum ama bu tabir, bu çirkinlik ancak AKP'nin Genel Başkanvekiline yakışır. Milyonlarca yurttaşa, milyonlarca vatandaşımıza bu benzetmeyi yapacak kadar küçülen bir genel başkan yardımcısı var AKP'de. Oysa anketlere bakın, 6'ya yakın anket yapılmış. Kendi seçmeninin büyük çoğunluğu, MHP'nin seçmeninin büyük çoğunluğu bu yasalara aykırı. Kendi seçmenine köpek benzetmesi yapıyor. Kim yapıyor? Elitaş yapıyor. Ben bu güzel canlıları yad edeceğim ama ona benzetmek bile istemiyorum, onu 85 milyon havale ediyorum. Hayvan yasasında bu hükümlerle, bu maddelerle uzlaşmayız. Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceğinin, katledilmeyeceğinin garantisi hükümleri alınacak, toplama maddesi çıkartılacak ve bu hayvanların ıslahı, aşısı, bakımı, hayvan barınaklarıyla ilgili bütçe merkezi yönetim, yani saray ve belediyelere paylaştırılacak, bütçe ayrılacak, kadro ayrılacak. O yüzden yine belediyelere sorumluluğu yükleyerek, belediyeleri suçlayarak, tüm bütçeyi belediyeye yükleyerek bu yasa çıkmaz. Önce hayvanları yaşatacağız. Toplama kampları gibi hayvanları bir yerde toplayarak sorumluluğu da belediyeye vereceksin. Bunu kesinlikle unutacaksın. Buna yetecek, hayvanları yaşatacak, aşılatacak, kısırlaştıracak bütçeyi de hep beraber sağlayacaksın. Ondan sonra düşünülebilir ama bu haliyle bu yasa buradan geçmemesi için dün 4'te bitti, önceki gün 3'te bitti, bugün de kaçta biteceğini bilmiyoruz. Sabahlara kadar biz direneceğiz.”

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE SEFERBERLİK YAPILMALI"

Bingöl’de bir uyuşturucu bağımlısının 4 kişiyi öldürmesi, 5 kişiyi yaralamasına da değinen CHP’li Başarır, şunları dile getirdi:

“Son olarak Bingöl'de bir uyuşturucu bağımlısının bir kez daha ne kadar topluma, ülkeye zarar verdiğini gördük. Hep bunu gündeme getirdik. Avrupa Uyuşturucu Raporu sonuçlarına göre Türkiye'de rekor derecede uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticareti kullanımı artmış. Bununla ilgili sadece cezai yaptırım değil, çok ciddi anlamda tedavi, sosyal desteklerle okullardan başlayarak çocuklarımıza sosyal destek vererek bunu çözmeliyiz. Bu konuda bir seferberlik yapılması lazım. 7 yıldır bunu gündeme getiriyoruz. Türkiye uyuşturucu tacirlerinin uğrak yeri haline geldi. Ortaokul, ilköğretimde maalesef ki kullanımın başladığını görüyoruz. Bingöl'deki olay da bunun çok çok çarpık bir örneği. Ben yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ama bununla da uğraşmayan, bunu dert edinmeyen bir iktidarın olduğunu söylüyorum.”