Başarır'dan konser soruşturmalarına tepki: Vakıf ve tarikatlarda çocuklarımızı dövenlere soruşturma yok

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li belediyelere konser harcamaları nedeniyle inceleme ve soruşturma başlatılmasına tepki göstererek "Ne olduğu belirsiz vakıf ve tarikatlarda çocuklarımızı dövenlere soruşturma yok" dedi.

Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser harcamaları nedeniyle başlatılan inceleme ve soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad, soruşturmalara tepki gösteren Başarır, şunları kaydetti:

"Ne olduğu belirsiz vakıf ve tarikatlarda çocuklarımızı dövenlere, suç örgütleriyle boy boy fotoğrafları olanlara re’sen soruşturma yok!

Halk için çalışan, şeffaf bir biçimde her şeyi açıklayan Mansur Yavaş’a ve İBB’ye, yani Ekrem İmamoğlu’na soruşturma var.

Eğer bu iddialar doğruysa yazıklar olsun! İki yüzlüsünüz."