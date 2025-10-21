Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."

CHP'Lİ BAŞARIR NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" demişti.

Konuşmasında iktidara tepki gösteren Başarır, şunları söylemişti: "Tutuklansak da, yargılansak da, gaz yesek de, cop yesek de, tehdit edilsek de, çatlasa da, patlasa da, beyefendi çıldırsa da, beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi."