Başarır, Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Kurultay kararı al, siyaseti bırakırım"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaparak "Yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum" dedi.

Ali Mahir Başarır, Mersin'in Tarsus ilçesinde konuştu.

Konuşmasında CHP'ye "mutlak butlan" kararı sonrası Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal kılıçdaroğlu'na seslenen Başarır, "Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan, memleketimden, doğup büyüdüğüm topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun" diye konuştu.

Başarır, Kılıçdaroğlu'na kurultaya gitmek için teklifte bulunarak "Ben sana göre daha gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum. Şeref sözü Kemal Bey, şeref sözü" ifadelerini kullandı.

Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evime, çocuklarıma, eşime giderim, onlara sarılırım. Yarın kurultay kararı al, Ali Mahir Tarsus'a evine dönüyor, gelmemek üzere."