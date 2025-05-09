Başarır: Sansüre karşı hep birlikte durmaya; @CBAdayOfisi hesabını takip etmeye davet ediyorum

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabına getirilen erişim engeli; Anayasa'da açıkça yer alan ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir" dedi. Başarır, herkesi İmamoğlu için kurulan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabını takip etmeye çağırdı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabına da erişim engeli kararı getirilmesine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Başarır şunları söyledi:

"Korkaklar! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabına getirilen erişim engeli; Anayasa'da açıkça yer alan ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir! Anayasa'yı askıya alanlara ve sansüre karşı hep birlikte durmaya; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi @CBAdayOfisi hesabını takip etmeye davet ediyorum."